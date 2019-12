Domani, su una delle due panchina dello stadio Dall’Ara, potrebbe esserci anche Mihajlovic. Per il tecnico rossoblù, infatti, potrebbe arrivare il via libera: "Sinisa verso il Milan con l’ok dei medici", titola in prima pagina il Corriere di Bologna in vista della partita di domani. La presenza dell’allenatore serbo sarebbe graditissima anche al popolo rossonero.