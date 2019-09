Corriere di Milano, Inter e Milan: "Acquisto San Siro senza vincoli"

Si torna a discutere del futuro di San Siro e l'argomento trova spazio sulla prima pagina del Corriere di Milano. Oggi un nuovo vertice per capire le reali intenzioni del Comune e soprattutto di Inter e Milan, con il sindaco Sala che ha invitato i club a non costruire un nuovo stadio e ad acquistare San Siro. "Valutiamo l’acquisto solo senza vincoli" dicono Scaroni, presidente rossonero, e l'a.d. nerazzurro Antonello. Porta sbarrata alla ristrutturazione di San Siro ma un piccolo spiraglio sull’acquisto del Meazza da parte di Milan e Inter, a patto che i due club siano liberi di demolirlo per realizzare il nuovo stadio.