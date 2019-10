Corriere di Milano, Inter e Milan: "San Siro unica ipotesi"

Sulle pagine del Corriere di Milano si parla della questione stadio che riguarda da vicino Inter e Milan. "San Siro unica ipotesi": i club escludono traslochi per lo stadio del futuro. Milan e Inter in coro: oggi Sesto non è un’alternativa. "La proposta depositata dai club riguarda il quartiere di San Siro - scrivono Milan e Inter - questa è la sola opzione oggi esistente. Detto altrimenti, la sola alternativa per i club è un nuovo San Siro a San Siro". Pd diviso sul voto.