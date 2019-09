Corriere di Milano: "Meazza, il piano demolizione e i numeri del nuovo stadio"

L’edizione milanese del Corriere della Sera pone l’accento in prima pagina sulla questione stadio. “Meazza, il piano demolizione e i numeri del nuovo stadio”, titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Ci vorranno 235 giorni e 11 mila viaggi di Tir per abbattere e portare via le macerie di San Siro se il Comune darà il via libera al nuovo impianto di Milan e Inter”. E ancora: “La demolizione procederà dal primo anello, al secondo, al terzo per arrivare alle torri e alla copertura di metallo". I due club sono contrari alla ristrutturazione del Meazza e continuano a optare per la realizzazione di un nuovo stadio. È una questione anche di numeri: "tempi raddoppiati (6 anni) rispetto al nuovo impianto e mancati ricavi per 115 milioni di euro".