Corriere di Milano: "Nuovo stadio, il sì di Resta"

L’edizione di Milano del Corriere della Sera torna a occuparsi di San Siro. "Nuovo stadio, il sì di Resta", titola in prima pagina il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Recuperarlo come stadio di livello mondiale è ora pressoché impossibile, ma valorizzarlo altrimenti, sì che si potrebbe fare". Il giudizio sul Meazza è firmato da Ferruccio Resta, rettore del Politecnico: "L’abbattimento non sarebbe per forza necessario". Insomma, San Siro può essere salvato e riconvertito. La palla spetta ora alle due società.