Corriere di Milano: "San Siro bis, segnale di Sala a Inter e Milan"

Il Corriere di Milano dedica spazio in prima pagina alla questione stadio: "San Siro bis, segnale di Sala a Inter e Milan" è il titolo del quotidiano in edicola oggi. Via alla trattativa. Milan e Inter dicono sì a un incontro con il Comune. Il sindaco Sala fa una mezza apertura: "Voglio capire se la mia idea di mantenere San Siro è bislacca o meno. Se mi convincono che non c’è via per conservare San Siro, non mi opporrò al buonsenso. Però voglio capire". Piano b: oltre a Sesto torna in auge San Donato.