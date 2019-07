Corriere di Milano: "San Siro in bilico. I paletti di Sala"

"San Siro in bilico. I paletti di Sala: decide il Consiglio. 'Nel dossier olimpico cerimonia al Meazza'". IlCorriere di Milano titola così, in prima pagina nell'edizione odierna. Una scelta dovuta al grande interesse nato intorno alla demolizione dello storico stadio meneghino, con il sindaco che non ha intenzione di procedere prima del 2026, data delle Olimpiadi invernali. All'interno maggiori dettagli sugli orientamenti politici: "Nuovo stadio, la partita in aula. Pd possibilista, FI per il referendum. No leghista".