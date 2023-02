Corriere di Milano: "Stadio Inter e Milan, un progetto via l'altro. Sala: 'Fate chiarezza'"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Stadio Inter e Milan, un progetto via l'altro. Sala: 'Fate chiarezza'" scrive il Corriere di Milano in prima pagina. Il sindaco di Milano Beppe Milano ha convocato questa mattina i vertici dei due club, Inter e Milan, per affrontare ancora una volta la questione relativa allo stadio. "Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guardi con interesse a La Maura, non ho capito invece dove stia guardando l'Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po' di chiarezza insieme" le parole del primo cittadino.