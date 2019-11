Corriere di Milano: "Stadio, Sala non arretra. Il gelo dei club: valutiamo"

Anche il Corriere di Milano, in prima pagina, si occupa della questione stadio. "Sala non arretra. Il gelo dei club: valutiamo", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "La giunta milanese non arretra dalle posizioni espresse dal Consiglio comunale e condiziona il via libera al nuovo stadio di Inter e Milan sull’area dei posteggi dell’attuale San Siro, uno, al rispetto delle volumetrie fissate dal Pgt (circa la metà) e, due, alla "rifunzionalizzazione" dell’attuale stadio mantenendone la vocazione sportiva".