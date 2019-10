Corriere di Milano: "Via libera al nuovo stadio senza cancellare il Meazza"

L’edizione di Milano del Corriere della Sera dedica spazio in prima pagina alla questione San Siro. "Via libera al nuovo stadio senza cancellare il Meazza", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "La previsione dei bookmaker è che, lunedì, quando l’aula presenterà l’ordine del giorno sul pubblico interesse del progetto di Milan e Inter su San Siro, il voto sarà positivo, ma con riserve. Il primo paletto è il no secco alla demolizione del Meazza, e un sì alla riconversione del glorioso impianto".