Corriere di Milano: "Via libera politico al nuovo stadio"

Il Corriere di Milano in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Via libera politico al nuovo stadio". Oggi è in programma il Consiglio Comunale che dovrà esprimersi sull'interesse pubblico del progetto di Milan e Inter che vogliono costruire un nuovo stadio. La maggioranza sembra essere favorevole nonostante le critiche interne a Pd e Lista Sala. Prosegue intanto la protesta dei residenti.