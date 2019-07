Corriere di Roma: "Veretout-Mancini, frenata giallorossa"

"Veretout-Mancini, frenata giallorossa". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Roma sul mercato dei giallorossi sia in entrata che in uscita: "Giornata di frenate e riflessioni per la Roma sul mercato: il club giallorosso giudica eccessive le richieste di 30 milioni dell'Atalanta per Gianluca Mancini e di 25 (solo cash peraltro) della Fiorentina per il centrocampista francese Veretout. Le trattative però proseguono. Dalla Cina intanto forte rilancio per El Shaarawy: 22 milioni. Da Marsiglia è stato proposto un clamoroso scambio tra Nzonzi e l'ex Strootman".