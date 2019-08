Corriere di Torino - Il Toro saluta l'Europa e prende Laxalt

"Il Toro saluta l’Europa e prende Laxalt". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino. Il Toro gioca sei partite in Europa League, si ferma contro il Wolverhampton, perde di misura contro i Lupi anglo-portoghesi, battuto 2-1 al Molineux, ma non abbassa la testa. Anzi, mostra una crescita anche nella sfida nella Tana dei Lupi. Non tanto nel risultano, quanto nella prestazione, nel carattere, nella determinazione. Per questo raccoglie anche i complimenti di Nuno Espirito Santo, l’allenatore portoghese dei Wolves, istrionico all’apparenza, ma estremamente concreto nella sostanza: «È stata una partita difficile, siamo stati fortunati sul primo gol, ma è stata molto dura, il Torino è una squadra veramente, veramente forte. Loro sono partiti fortissimo, ci hanno obbligato a difenderci, e a loro auguro per il futuro tutto il meglio: ai giocatori, al mister, alla squadra. Bravi. E avanti».