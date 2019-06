Il futuro europeo del Milan è appeso a un filo. E, di conseguenza, anche quello del Torino. Il club granata, però, non ci sta ad aspettare e, in vista di un possibile balzo in Europa League, mostra i muscoli, come riportato anche nella prima pagina del Corriere Torino: "Il Toro all'Uefa: decidete sull'Europa. La società scrive chiedendo che entro la settimana si stabilisca chi giocherà in coppa". All'interno un titolo suggestivo, che richiama grandi battaglie delle grandi guerre: "Operazione Europa".