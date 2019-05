Corsa all’Europa, La Gazzetta dello Sport: "All’ultimo voto"

La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura alla corsa all’Europa. "All’ultimo voto", titola la rosea, che aggiunge: "Le europee del campionato: chi va in Champions? Elette solo 2 su 4. Ballano panchine, soldi e poltrone: Gasp per la storia, Spalletti per non lasciare con un fallimento, Gattuso per restare. Emozione per l’addio di De Rossi". Per quanto riguarda il Milan, impegnato a Ferrara contro la Spal, la Gazzetta - sempre in prima pagina - scrive: "Dipende dalle altre: vincere può non bastare".