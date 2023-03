Corsa Champions, il commento del Corriere: "Fra trappole, distrazioni e serietà"

MilanNews.it

Se il capitolo per il campionato è un discorso ormai chiusissimo, con il Napoli che veleggia verso il suo terzo scudetto, diverso è il discorso per la zona Champions con una grande bagarre con le milanesi, le romane, l'Atalanta e anche la Juve (in attesa del ricorso). Il Corriere della Sera titola: "Zona Champions fra trappole, distrazioni e serietà".