Corsa scudetto, la Gazzetta titola sul Milan: "Pioli ci crede ancora"

"Pioli ci crede ancora": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan, al momento a -6 dall'Inter capolista, crede ancora nella rimonta e nello scudetto. I rossoneri hanno un calendario, sulla carta, in discesa (a parte sabato contro l'Atalanta) e poi punto a ritrovare presto giocatori importanti, in primis Rafael Leao.

Oggi il numero 10 milanista si sottoporrà a nuovi esami per capire se la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane è guarita o se ha bisogno ancora di qualche giorno per sistemarsi. Nel primo caso, il portoghese tornerà ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni e potrebbe essere convocato per la trasferta di sabato in casa dell'Atalanta, anche se difficilmente potrà partire subito titolare.