CorSera - 2018, le pagelle di Sconcerti: 6.5 a Rino. Gazidis? Come se non ci fosse... Higuaín da 4

Il calendario recita 31 dicembre 2018, ultimo giorno dell'anno. È tempo di bilanci e di pagelle, compito affidato a Mario Sconcerti sulle pagine sportive del Corriere della Sera. Tre i rossoneri inclusi dal collega nelle sue considerazioni, questi i voti a Gattuso, Higuaín e Gazidis:

6,5 GATTUSO: Non per i risultati, ma per come è costretto a lavorare, cambi di società, mercati finti, la crisi di Higuaín e Calhanoglu, gli infortuni. È uno sincero, quindi fondamentalmente pessimista. Forse stanca i giocatori con la storia dell’anima guerriera, ma aveva un buon calcio in mente che è saltato con le emergenze.

4 HIGUAÍN: Troppo poco, la sua mancanza di gol è stato il vero limite del Milan. Scartato dalla Juve si è spento quasi in polemica con se stesso. Ma Higuaín in prestito è un controsenso, lo condanni al 50 per cento del servizio.

5 GAZIDIS: È una new entry che non parla. Riceve i responsabili delle redazioni sportive ma non fa mettere una riga fra virgolette. Si fa così quando le cose si mandano a dire, non quando si vogliono dire e c’è anche l’obbligo di presentarsi. Perché mister Gazidis? Eppure i suoi clienti sono un grande popolo. Avranno pur bisogno di un verbo ogni tanto. Oppure ci spieghi il suo diritto al silenzio. Insomma, così non va. Così è come se non ci fosse.