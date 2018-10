Il Milan di Gattuso ha chiuso lo scorso campionato con 24 gol subiti in 24 partite. Qualcosa va rivisto, anche perché la situazione non è certo cambiata in questa stagione. Come riporta il Corriere della Sera in edicola stamane, lo score di Gattuso da allenatore in Serie A parla di 31 partite con 34 reti subite e solo 7 gare chiuse con la porta inviolata.