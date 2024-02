CorSera - Anche la Juventus pensa a Thiago Motta per la prossima stagione

Thiago Motta sta facendo ottime cose al Bologna e per questo sta attirando l'attenzione di diversi club. Il suo nome, per esempio, viene accostato spesso anche alla panchina del Milan in caso di addio a fine campionato di Stefano Pioli. Ma quello rossonero non è l'unico club che sta tenendo d'occhio il lavoro dell'allenatore rossoblu: come riferisce il Corriere della Sera, infatti, su di lui ci sarebbe anche la Juventus, nonostante Massimiliano Allegri abbia ancora un anno di contratto.