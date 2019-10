CorSera: "Berlusconi risponde alle accuse di Gazidis"

Anche l'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina la secca replica di Silvio Berlusconi a Ivan Gazidis, attuale ad del Milan: "Certe frasi non andrebbero dette, poi se uno ha voglia di pronunciarle si chiude in bagno e le dice". Il dirigente sudafricano aveva dichiarato nei giorni scorsi che l'intervento di Elliott è stato decisivo per salvare il club di via Aldo Rossi dalla Serie D.