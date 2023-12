CorSera: "Bisseck, Yildiz, Jovic: scoperte e riscoperte pronte a dare la svolta"

In attesa di rinforzi dal mercato di gennaio, le big italiane puntano su giocatori che hanno iniziato la stagione come oggetti misteriosi per poi risultare molto utili nel corso delle settimane. Ne ha parlato oggi il Corriere della Sera, a cominciare da Yann Bisseck: fino a un paio di settimane fa quasi mai utilizzato (solo 5’ in campionato), poi - anche a causa di vari infortuni - titolare con profitto contro Udinese, Lazio e Lecce (9 punti per l’Inter, altrettanti gol fatti e neanche uno subito).

Fa parte di questa categoria anche Kenan Yildiz, attaccante turco di 18 anni strappato dalla Juve al Bayern ma tenuto nascosto da Allegri fino alla vittoria di Frosinone (arrivata anche grazie ad un suo gol). Sorride il popolo bianconero, che nel 2024 spera di vederlo più spesso. In crescita anche Luka Jovic, tanto che il Milan ha spostato le sue priorità per gennaio dall'attacco ad altri reparti (difesa e corsie esterne). Merito del rendimento dell'ex viola, autore di 3 gol nelle ultime 3 gare con Frosinone, Atalanta e Salernitana.