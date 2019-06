CorSera - Boban l’uomo nuovo del rilancio milanista

Boban, ancora per poco vicesegretario generale della Fifa, è l’uomo nuovo del rilancio milanista. Come riporta il Corriere della Sera, dopo l’addio di Leonardo, il Milan si affida all’ex trequartista di Zagabria. Con la promozione di Maldini entrerà nell’organigramma rossonero anche Zvone con il compito di gestire - insieme all’ex capitano - ogni aspetto del settore tecnico della squadra. Ma non solo. Grazie all’esperienza maturata in questi tre anni a Zurigo, Boban sarà incaricato di intrattenere i rapporti anche con le istituzioni calcistiche internazionali. Il suo addio alla Fifa non è ancora stato ufficializzato, ma da giorni "Zorro" ha deciso di iniziare la fase 2.0 della sua vita da dirigente.