CorSera: "Boban senza paura"

Sulle pagine del Corriere della Sera, nella sezione sportiva c'è spazio per le parole di Zvonimir Boban. Tornato al Milan in veste di dirigente, il croato non nasconde l'emozione a margine del raduno dei rossoneri. "La sfida della mia vita" si legge nel titolo dedicato all'articolo, con Boban che ha fatto il punto della situazione anche su Donnarumma, dato per sicuro partente: "Siamo felici che il portiere con più talento sia con noi, ma le cose possono cambiare", ha affermato.