CorSera - Borini in uscita, ma il Milan vuole 10 milioni. Nessun ritorno per Pato

Non c'è solo il mercato in entrata ad animare le giornate dei dirigenti rossoneri, si muovono anche le trattative per le cessioni. Fabio Borini, rivela il Corriere della Sera, ha raggiunto un accordo con lo Shenzhen per un triennale da 5 milioni a stagione, ma il Diavolo per lasciarlo partire vuole almeno 10 milioni. Percorso inverso invece non sarà fatto da Pato: l'ex rossonero, più volte accostato ad un ritorno a San Siro, ha confessato di voler lasciare la Cina per andare in Brasile.