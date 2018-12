CorSera - Buffon su Donnarumma: "Gigio simbolo del progetto giovani. Mancini non ha bisogno di me"

In una lunga intervista esclusiva concessa al Corriere della Sera, il portiere del PSG Gianluigi Buffon ha parlato anche del giovanissimo collega rossonero Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni:

"Gravina presidente, Mancini c.t., Chiellini capitano, Donnarumma portiere. L’Italia è in buone mani? Sì. Mancini sa qual è la strada migliore da intraprendere, mentre il presidente federale non lo conosco. Sono strafelice che Chiello abbia ereditato la mia fascia sia alla Juve sia in Nazionale perché è un uomo e un giocatore che merita questo tipo di responsabilità. Gigio è un simbolo della coerenza e della bontà del progetto che prevede di preparare i più giovani al prossimo appuntamento. Credo che anche Perin, se cominciasse a giocare, Meret, Cragno e Sirigu diano garanzie totali».

Buffon ancora in Azzurro? "Ho parlato col Mancio, non c’è bisogno di me".