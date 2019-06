CorSera - Cairo: "Mi spiace per il Milan, ma il Toro merita l’Europa"

Dalle pagine del Corriere della Sera, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha esternato la sua soddisfazione per il ripescaggio in Europa League: "Negli ultimi quindici anni, ho controllato, 63 punti in classifica hanno sempre significato un posto in Europa. Per questo dico che il Toro merita di giocare l’Europa League. Aggiungo che, sinceramente, mi dispiace che lo faccia al posto del Milan. Da bambino tifavo per il Toro e per i rossoneri, non è un segreto. Ma è un obiettivo che ci siamo meritati".