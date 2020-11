CorSera: "Calha, Eriksen, Dybala: gli scontenti di lusso che agitano le grandi"

"Calha, Eriksen, Dybala: gli scontenti di lusso che agitano le grandi", titola quest'oggi a pagina quarantasette il Corriere della Sera. Difficoltà per il rinnovo della Joya, che ha chiesto quindici milioni per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Sono invece sei i milioni chiesti dal turco, mentre il danese potrebbe essere ceduto già a gennaio, anche in prestito.