CorSera: "Cardinale rifinanzia il prestito: versati 170 milioni"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così sull'importante novità societaria del Milan annunciata nella giornata di ieri: "Cardinale rifinanzia il prestito: versati 170 milioni". RedBird ha raggiunto un accordo con Elliott sul vender loan, vale a dire il prestito che era stato concesso al fondo Gerry Cardinale al momento dell'acquisto del club di via Aldo Rossi, otto mesi prima della scadenza, ha versato 170 milioni riducendo il debito a 489 milioni e allungando i tempi per la restituzione da agosto 2025 a luglio 2028.

Questo il comunicato ufficiale di ieri del Milan: "AC Milan ha informato oggi che è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ("Elliott"). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital ("RedBird"), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028".