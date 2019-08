CorSera - Correa, frenata Milan: telenovela stucchevole

La telenovela Correa sta diventando stucchevole. Come riporta il Corriere della Sera, dopo sei settimane di colloqui, l’Atletico ha fatto sapere informalmente che il giocatore resterà a Madrid. L’offerta del Milan (prestito biennale con obbligo di riscatto a 35 milioni più bonus) non è stata giudicata soddisfacente dagli spagnoli. I rossoneri non intendono per ora alzare la proposta per avvicinarsi ai 50 milioni pretesi dai Colchoneros. Resta da capire se lo stop nei negoziati è strategia o realtà.