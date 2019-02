CorSera: "Difensori goleador e la Roma non perde di vista il Milan"

"Difensori goleador e la Roma non perde di vista il Milan" titola l'edizione romana del Corriere della Sera. 17 punti per i giallorossi nelle ultime 7 giornate di campionato, che permettono ai giallorossi di essere agganciati al treno per la qualificazione alla Champions League. Rossoneri distanti solamente un punto. Evidenziate le parole del tecnico Eusebio Di Francesco: "Salvo solo il risultato, ma questi tre punti erano fondamentali per tenere testa al Milan".