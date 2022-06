CorSera: "Dybala in stand by, il Milan ora ci pensa"

MilanNews.it

"Dybala in stand by, il Milan ora ci pensa": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo aver chiuso per Lukaku, si è raffreddata la trattativa tra l'argentino e l'Inter. Al momento, non è una pista percorribile per i rossoneri perchè la richiesta di ingaggio del giocatore è troppo alto, ma se a luglio l'ormai ex Juventus sarà ancora sul mercato e abbasserà le sue pretese allora il Milan potrebbe valutare il suo innesto in squadra.