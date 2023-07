CorSera: "Ecco Chukwueze, il Milan sfonda quota 100 milioni"

"Ecco Chukwueze, il Milan sfonda quota 100 milioni": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, con l'arrivo dell'attaccante nigeriano dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto di bonus (oggi l'ufficialità), l’ammontare degli investimenti del Diavolo in questo mercato estivo è di 107 milioni di euro. Sono già sette i colpi chiusi dai rossoneri che non hanno intenzione di fermarsi.