L'edizione di Bergamo del Corriere della Sera si sofferma in prima pagina sul mercato dell'Atalanta. "Laxalt, la freccia per Gasperini", titola il noto quotidiano, confermando così l'arrivo - ormai prossimo - del giovane terzino del Milan. La trattativa potrebbe sbloccarsi a breve, con l'esterno uruguaiano pronto a trasferirsi in nerazzurro.