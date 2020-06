CorSera: "Europa e fedelissimi. Così Pioli proverà a tenersi il Diavolo"

"Europa e fedelissimi. Così Pioli proverà a tenersi il Diavolo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Stefano Pioli spera ancora di essere confermato sulla panchina del Milan anche per la prossima stagione. Per avere almeno una chance deve però conquistare per forza un posto in Europa e per farlo si affiderà soprattutto ai suoi fedelissimi in qeusto finale di campionato, come per esempio Castillejo, Calhanoglu e Rebic, oltre ovviamente a Ibrahimovic.