CorSera - Faccia a faccia Paquetà-Giampaolo, da Casa Milan: "Non è stato un confronto ma un chiarimento"

Ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, c'è stato un faccia a faccia tra Lucas Paquetà e Marco Giampaolo che ha chiuso il caso che era nato dopo l'ultimo match di campionato contro il Verona. Come riporta il Corriere della Sera, da via Aldo Rossi è arrivata questa puntualizzazione su questa vicenda: "Non è stato un confronto ma un chiarimento".