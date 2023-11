CorSera: "Florenzi davanti ai pm: "Puntavo alla roulette, mai su partite di calcio"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così sul caso scommesse: "Florenzi davanti ai pm: "Puntavo alla roulette, mai su partite di calcio". Il terzino del Milan è il quarto giocatore ad essere coinvolto nella vicenda dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo. Ieri pomeriggio, il calciatore rossonero è stato in Procura a Torino e, parlando con i pm, ha ammesso di aver giocato alla roulette su siti illegali, ma di non aver mai scommesso sul calcio. Se le parole del milanista fossero confermate non ci sarebbero squalifiche.