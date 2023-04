CorSera - Futuro Diaz: il piano del Milan è rinegoziare in estate l’accordo con il Real

MilanNews.it

Il prossimo 30 giugno si concluderà il prestito biennale di Brahim Diaz al Milan che ha un diritto di riscatto a 22 milioni di euro con controriscatto a favore del Real Madrid per 27 milioni. Come spiega il Corriere della Sera in edicola oggi, si tratta di un accordo solo verbale tra le parti e per questo il piano dei rossoneri è quello di rinegoziare in estate l'accordo con i Blancos, anche se non sarà facile trovare una soluzione visto che anche gli spagnoli sembrano intenzionati a puntare su Diaz per la prossima stagione.