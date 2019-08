CorSera - Galliani: "Auguro con tutto il cuore a questa proprietà di riportare il Milan in Champions"

Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha spezzato una lancia in favore della nuova proprietà rossonera: "Ritengo corretto che non si debba giudicare l’operato di una società dopo che è stata venduta. Auguro con tutto il cuore a questa proprietà di riportare il Milan in Champions. Del resto già l’anno scorso ha mancato l’obiettivo per un solo punto".