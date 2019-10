CorSera - Galliani: "Io e Silvio divisi da San Siro e uniti per il Monza"

L’edizione di Milano del Corriere della Sera riporta le parole di Adriano Galliani in merito allo stadio San Siro. Berlusconi ha detto di essere contrario all’abbattimento del Meazza, mentre l’ex dirigente si è già espresso a favorevole della costruzione di un nuovo impianto: "Non siamo comunisti, non esiste il pensiero unico. Ben venga la democrazia interna. Premesso che mai ho commentato le frasi di Silvio Berlusconi, resto convinto che San Siro non possa essere ristrutturato. Lo stadio attuale è il risultato di tre successivi interventi. La visuale dagli sky box è limitata dal secondo anello. Si vede solo il terreno di gioco ma non le coreografie e i tifosi. Uno stadio moderno avrebbe bisogno di 100 mila mq corporate, cioè dedicati ai posti premium. San Siro ne ha 25 mila. E poi ci sarebbe un altro problema.mDove giocherebbero Milan e Inter per due anni? La Juventus nell’attesa ha usato l’Olimpico ristrutturato con i fondi del comitato organizzatore delle Olimpiadi 2006".