CorSera: "Giallo Milan: André Silva rischia di saltare"

"Giallo Milan: André Silva rischia di saltare, Correa invece no". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica a pagina 43 alla trattativa tra il Milan e il Monaco per portare il giocatore portoghese in Francia: "Il trasferimento del giocatore al Monaco, che avrebbe dovuto portare 30 milioni al Milan sta per saltare: quando sembrava tutto fatto. Il motivo? Le versione sono contrastanti: dalla Francia viene detto come l'attaccante non abbia superato le visite mediche a causa di problemi ai tendini, mentre in Italia c'è chi sostiene che manchi l'accordo tra André Silva e il club".