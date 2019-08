CorSera - Giovani e tante buone idee ma l'attacco va rinforzato

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, ha fatto il punto sul Milan alla vigilia dell'inizio del campionato. I rossoneri restano un cantiere aperto, e lo saranno probabilmente fino al termine del mercato. Giampaolo si è dimostrato un perfezionista, anche se per una cosa o un'altra, non ha potuto lavorare sull'intera rosa in questa estate. Il Milan può contare su giovani di prospettiva, tra cui i nuovi arrivi Bennacer ed Hernandez, ma è chiaro che in attacco sia necessario acquistare una seconda punta da affiancare a Piatek.