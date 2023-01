CorSera - Giroud, lo United lo vuole come erede di CR7. Ma il francese rinnoverà con il Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Manchester United ha messo nel mirino Olivier Giroud in quanto lo avrebbe avrebbero individuato come erede di Cristiano Ronaldo. Il suo futuro è però destinato ad essere ancora al Milan: nelle prossime settimane è infatti in programma un nuovo incontro tra i dirigenti del Diavolo e il suo agente per provare ad arrivare un accordo per il rinnovo del suo contratto che scade il prossimo 30 giugno. Su questa trattativa si continua a respirare grande fiducia.