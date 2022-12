CorSera: "Giroud, rabbia e orgoglio. Il Milan ha bisogno di lui"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Giroud, rabbia e orgoglio. Il Milan ha bisogno di lui": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il francese ha grande voglia di riscatto dopo la sconfitta nella finale del Mondiale e per questo vuole scendere in campo già contro la Salernitana. Intanto è sempre più vicino il rinnovo con il club rossonero per un'altra stagione.