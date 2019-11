CorSera: "Gli arbitri spiegheranno i dubbi"

"Gli arbitri spiegheranno i dubbi". Questo il titolo del Corriere della Sera nelle rispettive pagine sportive. La glasnost (trasparenza) di Gorbaciov contribuì alla caduta del Muro di Berlino, la glasnost del designatore Can A, Nicola Rizzoli, vuole far cadere il muro tra allenatori, calciatori, tifosi e arbitri. La riunione plenaria, presente anche la stampa, ribadisce le linee guida e annuncia novità, mentre continuano i lavori per la sala Var unica a Coverciano. La principale è la spiegazione — data quasi sicuramente sul sito dell’Associazione Italiana Arbitri — dei casi più controversi della giornata. Chissà se saranno messi online pure i dialoghi tra arbitro, quarto uomo, Var e l’assistente al Var.