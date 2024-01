CorSera: "Gli sprechi del Milan. Loftus-Cheek non basta a piegare il Bologna"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Gli sprechi del Milan. Loftus-Cheek non basta a piegare il Bologna". Dopo essere passato in svantaggio, i rossoneri sono stati bravi a rimontare i rossoblù con una bella doppietta del centrocampista inglese. Sembrava fatta, ma al 92' ecco la rete del pari su rigore di Orsolini. I rimpianti in casa milanista sono tanti visti anche i due tiri dal dischetto falliti da Giroud nel primo tempo e da Theo Hernandez nella ripresa.

Questo il commento di Stefano Pioli nel post-partita: "Avevamo creato tanto, sarebbe stata una vittoria pesante, non si può perdere l'attenzione nei momenti decisivi".