CorSera - Guirassy piace al Milan, ma ora senza Decreto Crescita costa troppo

vedi letture

Per rinforzare il Milan ha messo da tempo nel mirino Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda che chiede 5 milioni di euro netti a stagione. La pista è destinata però a raffreddarsi parecchio nelle prossime ore dopo l'abolizione del Decreto Crescita: come spiega stamattina il Corriere della Sera, infatti, senza i benefici fiscali del Decreto uno stipendio del genere è troppo alto per le casse milaniste.

Giorgio Furlani, ad del Milan, aveva avvertito nelle scorse settimane che togliere il Decreto Crescita sarebbe stato un duro colpo tutti i club di Serie A: "Qualora cessassero i benefici fiscali garantiti dal Decreto Crescita avverrebbe la distruzione del calcio italiano".