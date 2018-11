CorSera - Higuain-Bonucci, il duello degli avvelenati

Milan e Juve mettono al centro dell’area una sfida ricca di incroci e ricordi. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che si sofferma sul duello tra Higuain e Bonucci, due ex - si legge - con le loro scorie e le loro storie, che si sono intrecciate quest’estate, ma sono molto diverse. Quello tra il Pipita e il difensore bianconero sarà anche un duello faccia a faccia nell’area di rigore juventina. Higuain torna al centro di un Milan in piena emergenza e si esalta spesso come "salvatore della patria". La schiena ancora un po’ gli duole, ma alla fine ci sarà.