CorSera - Higuain, Juve a rischio: ma farà di tutto per esserci

Contro il Betis, Gattuso dovrà fare a meno di Higuain, uscito malconcio dalla gara con l’Udinese. La fitta alla schiena in un punto operato anni fa lo tormenta ancora, tanto che anche la sua presenza domenica contro la Juventus è a rischio. Per il Pipita, però, quella non è una partita normale. In estate si è sentito scaricato e sogna la vendetta: farà di tutto per essere, scrive il Corriere della Sera.