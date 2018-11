CorSera - Higuain, le scuse non inteneriranno il Giudice Sportivo

Non succederà più, dice Higuain. Il Pipita - scrive il Corriere della Sera - ieri s’è cosparso di nuovo il capo di cenere, via social, per l’isterica sceneggiata di San Siro. Difficile, però, basti a intenerire il Giudice Sportivo. Filtra che Mazzoleni sul referto non abbia risparmiato i dettagli e, anche se non c’è traccia di insulti diretti, la reazione scomposta e continuata potrebbe costare all’argentino due o tre giornate. Oggi verso pranzo sapremo.